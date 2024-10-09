ونقل الجيش عن قائد قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين أنه أجرى هذا الأسبوع تقييما للأوضاع مع قائد اللواء 188 مدرع أور فولوزينسكي والجنود خلال العمليات البرية في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش أنه استطاع خلال عملياته في جنوب لبنان "تفكيك منشآت تخزين الأسلحة وفتحات الأنفاق وتطهير المنطقة من البنية التحتية لحزب الله، كما ألحق أضرار كبيرة بقدرات وأسلحة قوات الرضوان".

وقال غوردين: "منذ أسبوعين ونحن نلحق أضرارا بالغة بالقيادة والسيطرة في حزب الله. ويأتي هذا بعد 10 أشهر من استهدافنا للقيادة والسيطرة التكتيكية والعملياتية للحزب، ونحن الآن نركز على القيادة والسيطرة الاستراتيجية".

وأضاف: "ألحقنا أضرار جسيمة بقدرات حزب الله النارية قبل أسبوعين خاصة في مصفوفات النيران الخاصة بحزب الله، بما يمثل ضربة عملياتية واستراتيجية كبيرة للمنظمة".

واعتبر أن العمليات البرية وإزالة التهديدات هي الوسيلة لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم مرة أخرى.