وأصاب الهجومان الخيام الخاصة بالأشخاص النازحين في مخيمي النصيرات والبرج للاجئين في وسط غزة .

وتم نقل جثث 9 أشخاص ، بما في ذلك 3 أطفال، إلى مستشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح القريبة.

وفي شمال غزة، أصابت غارة إسرائيلية منزلا لإحدى العائلات في مخيم جباليا للاجئين، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وفقًا لهيئة للدفاع المدني، وهي وكالة إنقاذ تعمل تحت إشراف حكومة حماس.

وتم نقل القتلى إلى المستشفى الأهلي، الذي قال إن امرأتين وطفلين كانوا من بين القتلى.

وأظهرت لقطات نشرتها هيئة الدفاع المدني أول رجال إنقاذ وهم ينتشلون الجثث وأشلاء جثث من تحت الأنقاض.