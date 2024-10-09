وقالت الجماعة في بيان إن مقاتليها استهدفوا جنودا إسرائيليين قرب قرية اللبونة الحدودية اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتبادل إطلاق نار بين جنود إسرائيليين وعناصر من حزب الله في منطقة اللبونة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، الأربعاء، مضيفا أن 3 عسكريين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة الثلاثاء والأربعاء خلال قتال في جنوب لبنان".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت اثنين من خلفاء نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الغارات الجوية المكثفة على منشآت تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 50 مقاتلا على الأقل بينهم 6 من قادة قطاعات ومسؤولين بالمناطق.

وتفاقم التوتر الإقليمي في الأسابيع القليلة الماضية ليشمل لبنان.

إسرائيل تعزز قواتها في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل الفرقة 146 إلى جنوب لبنان، وهي أول فرقة جنود احتياط يتم نشرها عبر الحدود، وإنه وسع العمليات البرية ضد حزب الله من جنوب شرق لبنان إلى جنوب غربه.

ورفض متحدث عسكري الإفصاح عن عدد القوات التي كانت موجودة في لبنان في توقيت محدد.

لكن الجيش أعلن في وقت سابق أن ثلاث فرق أخرى من الجيش تعمل هناك، وهو ما يعني أن الآلاف من الجنود على الأرجح على الأراضي اللبنانية.

وأدى الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله إلى مقتل ما يزيد على ألف شخص في لبنان خلال الأسبوعين المنصرمين ودفع أكثر من مليون شخص إلى النزوح.