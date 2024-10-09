وذكر المرصد: "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخ انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في أجواء القاعدة، وسط استنفار للقوات الأميركية".

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 نوفمبر الماضي، لـ 143 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي: