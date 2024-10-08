وذكر المتحدث أن واشنطن تجري نقاشات مع عدد من الأطراف المختلفة داخل لبنان لاحتواء التصعيد.

كان نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد وجه رسائل عدة إلى إسرائيل والداخل اللبناني، ملوحا بـ"خيار التفاوض".

وشدد قاسم على أن حزب الله يؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به نبيه بري لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن حزب الله مستعد لمناقشة كل التفاصيل بعد وقف إطلاق النار.

وهذا هو الظهور الثاني لنعيم قاسم، منذ مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الشهر الماضي.