وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق". وأفاد المرصد أنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "مقتل 4 اشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية".

وجرى تداول صور أولى للموقع الذي استهدفته الضربة، ما قيل إنها عملية اغتيال في حي المزة.