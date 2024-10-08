وأضاف في كلمة مصورة مسجلة "قوضنا قدرات حزب الله. وقضينا على آلاف الإرهابيين، ومن بينهم نصر الله نفسه وبديل نصر الله وبديل البديل".

وحذر نتانياهو اللبنانيين من أنهم سيواجهون "دمارا ومعاناة" أشبه بما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة إذا لم "يحرّر" بلدهم من حزب الله.

وقال: "لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة الأمد ستؤدي إلى دمار ومعاناة أشبه بما نشهده في غزة".

وتابع نتنياهو الذي اعتبر أن حزب الله أصبح أضعف من أي وقت مضى أن:"حزب الله حول لبنان إلى مستودع للأسلحة وقلعة للعمليات العسكرية".

ولم ينفى حزب الله أو يؤكد رسميا بعد مقتل الخليفة المتوقع لحسن نصر الله، هاشم صفي الدين.

ونفذت إسرائيل، الأسبوع الماضي، غارة في الضاحية الجنوبية وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصر الله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافته.

وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.