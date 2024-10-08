وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل "واجهت في غزة في الأيام الأولى قتالا أشد مما تواجهه الآن مع حزب الله".

وقال: "نعمل في جنوب لبنان بشكل منسق ومتكامل بين قوات المشاة والمدرعات وسلاح الجو".

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي، يدخل هذه الجبهة بقوات ضخمة يتم نشرها في كل موقع وذلك لمواجهة حزب الله الذي "لا يزال يظهر قدرة على التواصل والتخطيط في الأماكن التي نعمل فيها".

وتابع: "لا يمكن الحديث عن حددود جغرافية للعمليات قد يكون كيلومتر أو عشرة كيلو مترات".

وشدد المصدر على أن الهدف من هذه المواجهة هو القضاء على قادة ومقاتلي الحزب، والقضاء أيضا على قدراته ومنعه من تنفيذ الهجمات.