وتشمل الحصيلة 56 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى صباح الثلاثاء، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن 97590 شخصا أصيبوا بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، ثمة 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما أن طواقم الإسعاف والإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم.

واليوم الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 شخصا على الأقل في ضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط القطاع، بحسب فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان "17 شهيدا بينهم أطفال تم انتشالهم وعدد من الجرحى من قبل طواقم الدفاع المدني في الوسطى من منزل عائلة عبد الهادي المكون من 3 طوابق، الذي تم قصفه بصاروخ من طائرة حربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وقال بصل إنه تم نقل الجرحى وجثث القتلى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأكّدت مصادر طبية في مستشفى العودة الحصيلة.

وأفاد بصل لفرانس برس في وقت سابق بأن عدة ضربات جوية هزّت مناطق وسط وشمال غزة منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

كذلك، أشار شهود عيان وعناصر إنقاذ إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل في جباليا حيث أطلق الجيش هجوما بريّا في الأيام الماضية.