وقال الجيش إنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان نحو مناطق في شمال الدولة العبرية بما فيها مدينة حيفا، مضيفا أنه اعترض معظم الصواريخ القادمة من لبنان.

وأضاف في بيان: "في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط وخليج حيفا، تم رصد إطلاق نحو 85 مقذوفا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن سلاح الجو استهدف "معقل حزب الله الإرهابي" في الضاحية الجنوبية.

وأضهرت صور وفيدوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر عدد من المباني في منطقة حيفا جراء القصف الصاروخي من لبنان، دون الإعلان عن تسجيل إصابات.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه نقل 12 إصابة جراء القصف الأخير من لبنان على منطقتي حيفا والكريوت.

من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف اليوم الثلاثاء، مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل بالصواريخ، بالتزامن مع إعلان الجيش الاسرائيلي إنه وسّع عملياته البرية في جنوب لبنان مع حشد قوات إضافية.

وقال الحزب في بيان إنه قصف "مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة"، مضيفا أن ذلك يأتي "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي إن قوة قتالية من لواء جولاني تمكنت من السيطرة على مجمع لعناصر حزب الله وتدمير أسلحة فيه.

ووصل التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2006 وتصاعدت المخاوف من اتساع رقعة الحرب.

واندلع التوتر في المنطقة قبل عام عندها هاجم مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل، ثم تصاعد الأمر حتى وصل إلى سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان وهجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية.