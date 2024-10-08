قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الإمكانات العسكرية للحزب "بخير"، بالرغم من الضربات الإسرائيلية الماضية التي أطاحت بأغلب قيادات الحزب.
وفي كلمة بثتها قناة المنار، الثلاثاء، قال قاسم إن حزب الله سينجز عملية اختيار الأمين العام الجديد له، بعد مقتل حسن نصر الله الأسبوع الماضي.
وقال نعيم قاسم: "إمكاناتنا بخير وإدارة حزب الله متماسكة والعمليات ضد إسرائيل تصاعدت وتوسعت".
وأضاف: "المواجهة البرية في الجنوب بدأت منذ 7 أيام وهذا دليل على ثبات المقاومة".
وشدد قاسم على أن حزب الله يؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به نبيه بري لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن حزب الله مستعد لمناقشة كل التفاصيل بعد وقف إطلاق النار.
وأكد قاسم أن "القيادة والسيطرة في حزب الله منتظمتان بدقة".
كما قال قاسم: "تخطينا الضربات المؤلمة.. وهذه حرب من يصرخ أولا ونحن لن نصرخ".
ومما قاله نعيم قاسم في كلمته:
- هناك ضغوط علينا حتى نتراجع
- أن هجوم السابع من أكتوبر "عمل مشروع" ويعتبر بداية لتغيير وجه الشرق الأوسط
- هناك محاولات لإنهاء "المقاومة"
- لولا الدعم الأميركي والغربي لإسرائيل لتوقفت الحرب خلال شهر
- انخراطنا في جبهة الإسناد لغزة جاء لتخفيف الضغط العسكري على القطاع والدفاع عن لبنان
- جبهة لبنان استنزفت إسرائيل لـ11 شهرا
- نتنياهو لن يحقق أهدافه من الحرب
- سنقوم بتهجير أضعاف المستوطنين المهجَّرين من شمال إسرائيل