ووفقا للتقارير، فقد تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، حيث تشهد المناطق الشمالية من القطاع توغلاً برياً واشتباكات ضارية بين القوات الاسرائيلية ومسلحين فلسطينيين خاصة في مخيم جباليا، بحسب ما ذكر مراسلنا.

ويتزامن هذا مع هجمات اسرائيلية مكثفة على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون والتوام في الشمال الغربي لمدينة غزة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين ونزوح مئات العائلات.

هذا وتشهد المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة غزة غارات جوية وقصفاً مدفعياً مركزاً على أحياء الزيتون وتل الهوى ومحيط شارع 8 في ظل علميات الجيش الإسرائيلي البرية في هذه المناطق ومساعيه لتوسعه محور نتساريم بحسب تقديرات محلية وإسرائيلية.

وبينما كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه المدفعي على مناطق شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان تلك المناطق في ضوء عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من القطاع صوب تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.

كما وسع الجيش الإسرائيلي من هجماته العسكرية في محافظة وسط قطاع غزة ليستهدف بغارات جوية وقصف مدفعي عددا من المنازل وخيام النازحين في مخيمي البريج والنصيرات ما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً وعشرات الإصابات.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع استمراراً للغارات الجوية والقصف المدفعي على أجزاءها الشمالية والغربية والوسطى، الأمر الذي أدى إلى مقتل واصابة العشرات في الساعات الماضية وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استهدفت القوات الإسرائيلية منزلاً في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قتل 3 مواطنين وجرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، قتلت سيدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.