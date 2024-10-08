وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو، البالغ من العمر 20 عاما، قتل في معركة بشمال غزة أمس الاثنين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الرقيب القتيل كان قائد فصيلة تدريب، وأنه خدم في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني.

وأضاف، على موقعه على الإنترنت، أن جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة أحدهما في معركة بشمال القطاع والآخر في معركة بجنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين مقتل جنديين في معارك جنوب لبنان.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 730 قتيلا بين جندي وضابط، وهم ممن سمح بنشر أسمائهم فقط.