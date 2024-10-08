وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في بلوك 3 بمخيم البريج وسط القطاع"، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 بجروح متفاوتة.

وأفادت الوكالة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأضافت "وفا" أن 3 أشخاص قتلوا وجرح آخرون، من جراء قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج.

وفي سياق متصل، قتلت سيدة وأصيب آخرون في قصف استهدف مسجدا بمنطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوب القطاع، وفق الوكالة.

وبعد مرور عام على حرب غزة، قتل ما يقترب من 42 ألف فلسطيني وأصيب أقل قليلا من 100 ألف، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بينما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.