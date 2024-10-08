وقال حزب الله في بيان، إن أحدث هجماته على إسرائيل تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن ‏لبنان وشعبه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 5 قذائف من لبنان.

وأضاف الجيش أن "بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وأضاف أنه "لم تجر أي تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية".