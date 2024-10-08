أعلن حزب الله اللبناني، ليل الإثنين، إطلاق صواريخ على قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، التي تقع في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل.
وقال حزب الله في بيان، إن أحدث هجماته على إسرائيل تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 5 قذائف من لبنان.
وأضاف الجيش أن "بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".
وأضاف أنه "لم تجر أي تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية".