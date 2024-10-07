وقالت الهيئة، إن سعيد فاز بنسبة 90.7% من أصوات الناخبين، وهو ما يعكس مدى مشاركة أنصاره في الانتخابات يوم أمس.

وتنافس قيس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما.

وحصل منافس سعيد الرئيسي رجل الأعمال العياشي الزمال على نسبة 7.4 % من الأصوات بعد أن ظل في السجن معظم فترة الحملة الانتخابية حيث يواجه عدة أحكام بالسجن بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالانتخابات.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 9.7 ملايين، وقد اختاروا رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، وفقا لهيئة الانتخابات.