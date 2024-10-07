وأصدر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا الاثنين، للأفراد لتفادي ارتياد شاطئ البحر أو ركوب قوارب على ساحل لبنان من نهر الأولي جنوبا حتى إشعار آخر.

ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن "نشاط حزب الله يجبر الجيش على العمل ضده حيث سيعمل الجيش الاسرائيلي في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله، من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى اشعار اخر. التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم".