وأفاد الجيش عن "صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن" ما أدى لإطلاق صفارات الانذار في وسط إسرائيل، قبل أن يعلن في بيان ثانٍ اعتراض الصاروخ "بنجاح".

ويوم 27 سبتمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح، صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت خارج حدود البلاد وأسفرت عن دوي انفجارات وتساقط شظايا.

ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.