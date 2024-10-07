ويواصل غياب قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، عن الأنظار، إثارة الجدل، وذلك بعد تأكيد مسؤولين أمنين إيرانيين لـ"رويترز" أن الاتصال فقد بقاآني منذ ضربات إسرائيلية على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.

وقد زاد الجدل والغموض حول مصير إسماعيل قاآني بعدما نشر موقع "نور نيوز" الإيراني رسالة وجهها قاآني إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الأطفال والمراهقین الفلسطینیین، في طهران، حيث لم يستطع الحضور بسبب مشاركته في اجتماع آخر هام.

وقال موقع "نور نيوز":"بعث العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، برسالة إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع أطفال فلسطين. وأعلن مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر وقال: إن بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين".

وفي وقت سابق، قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي، إن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي قوله، في إشارة إلى قاآني،"إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان... لايوجد ما يدعو لذلك".

ووصل قاآني إلى لبنان قبل أيام ومنذ الضربة الإسرائيلية انقطعت أخباره وهو لم يظهر في صلاة الجمعة الماضي بطهران. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.