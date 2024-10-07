وأكد فرنجية: "نبيه بري لا يزال داعما لترشيحي، وأي اسم يتم التوافق عليه لن نقف بوجهه".

وقال فرنجية: "إذا انكسر أي فريق في لبنان، فكل لبنان سيخسر والأهم أن يكون بلدنا منتصرا ولا وجود لرئيس يرضي الجميع. وفي رأيي، نريد رئيسا فعليا وشرعيا وأن يكون وطنيا وعربيا وان يحمي ظهر المقاومة".

وتابع: "أولويتنا اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي والمهم أن نخرج موحدين من الأزمة وينتصر لبنان والأيام المقبلة ستؤكد أن الأمور ستكون لمصلحة لبنان وليس لمصلحة العدو الإسرائيلي".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لصحيفة "النهار" بشأن ملف الاستحقاق الرئاسي، قد تحدث عما إذا تنازل عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قائلا: "غير صحيح، نحن تحدثنا عن رئيس توافقي. من قال إن مرشحنا لا يحظى بالتوافق؟ كل شيء معقول".

وأضاف ردا على سؤال عن موقف المعارضة، أنه طلب "إلى إخواننا في المعارضة أن يقترحوا أسماء قابلة لأن تحظى بالحلحلة والتوافق لدى الجميع، ونحن في الانتظار"، كاشفا أن الأجواء جيدة.