وقال بيان عسكري إن الجيش "ينفذ حاليا غارة محددة الهدف في منطقة الضاحية، معقل إرهابي رئيسي لحزب الله".

وأشار مراسل سكاي نيوز عربية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه دعوة "لاجتماع عاجل"، لعدة وزراء في مكتبه، وهي قضية قد تكون مرتبطة بعملية اغتيال في الضاحية الجنوبية.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني لبناني اليوم إنّ غارة إسرائيلية استهدفت محيط مطار بيروت.

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على لبنان، أستهدفت مقرات ومراكز لحزب الله راح ضحيتها عدد من القادة العسكربن وشخصيات بارزة في الحزب على رأسهم الأمين العام حسن نصرة.





