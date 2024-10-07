ووفقا لبيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة فقد أدت الغارة الإسرائيلية على المبنى في بلدة برعشيت إلى مقتل هؤلاء.

وجاء في البيان "يضيف العدو الإسرائيلي إلى السجل الحافل لإجرامه المتمادي جريمة حرب إضافية ضد رجال الإطفاء والإسعاف في جنوب لبنان مظهرا عنفا ولاإنسانية لا مثيل لهما، من خلال استهدافه أشخاصا يقومون بمهمات إنسانية وإنقاذية صرفة بعيدة كل البعد عما تتطلبه ميادين القتال".

وأضاف البيان "فقد أدت غارة معادية همجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت إلى مجزرة بحق رجال إطفاء كانوا موجودين في المبنى استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية".

وختم قائلا إن الغارة أدت "في حصيلة أولية إلى استشهاد 10 من رجال الإطفاء ولا يزال رفع الانقاض مستمرا من المبنى الذي تعرض لدمار كبير".