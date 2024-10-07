وقال الجيش الإسرائيلي، في موقعه على الإنترنت، إن الجندي القتيل هو الرقيب احتياط أفيف ماجن من وحدة التنقل 5515.

وأوضح أن ماجن يبلغ من العمر 43 عاما، وأنه قتل في معركة على حدود لبنان، مشيرا إلى أنه تم إخطار عائلته.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل جندي وإصابة اثنين في اشتباك على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي، البالغ من العمر 25 سنة، قتل في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

وأضاف الجيش: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى".

وبمقتل هذين الجنديين، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 729 ممن سمح بنشر أسمائهم.