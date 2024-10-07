تفصيلا، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إطلاق دفعة من الصواريخ على تل أبيب في وقت تحيي إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر.

وقالت كتائب القسام في بيان "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخيّة من نوع "مقادمة 90".

وأفاد مراسلنا بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من شمال غزة نحو بلدة سديروت الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد إطلاق نار على سديروت ومحيط غزة، اعترض سلاح الجو 5 صواريخ انطلقت من شمال قطاع غزة.

وفي بيان له بشأن إطلاق صواريخ من غزة نحو تل أبيب، قال الجيش الإسرائيلي "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، تم إطلاق 5 قذائف من منطقة خان يونس في قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن عددا من القذائف سقط في المنطقة، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد المراجعة".

القصف على حيفا

وفي بيروت، قالت حزب الله، في بيان اليوم الاثنين، إنه هاجم مناطق شمال حيفا في إسرائيل بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم اليوم الاثنين بعد أن أمطرت صواريخ الجماعة المدينة الساحلية في الساعات الأولى من الصباح.

وجاء في البيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية.. مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".

كما قال الحزب إنه قصف تجمعا لجنود اسرائيليين داخل بلدة حدودية في جنوب لبنان، على وقع مواجهات مستمرة بين الطرفين منذ أسبوع وغارات كثيفة على معقل الحزب قرب بيروت.

وأورد الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا "تجمعا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية"، بعدما كان أعلن في بيانات سابقة استهداف مناطق ومواقع عسكرية في شمال اسرائيل بالصواريخ.

أوامر إخلاء قرى لبنانية ومناطق في غزة

وعلى ما يبدو أنه تمهيد لشن هجمات، وجه الجيش الإسرائيلي إنذار عاجلا إلى سكان 25 قرية في جنوب بضرورة إخلائها.

وقال إن نشاط حزب الله يجبر الجيش على العمل ضده بقوة، وطالب سكان هذه القرى بالتحرك فورا إلى شمال نهر الأولي.

كذلك أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة بني سهيلا والمحطة والشيخ ناصر ومعن في جنوب قطاع غزة.

كما أصدر أوامر إخلاء لسكان جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع "بوصفها منطقة عمليات خطيرة" وطالب السكان بالتوجه إلى جنوب القطاع عبر شارع صلاح الدين.