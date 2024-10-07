فقد قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليوم الاثنين، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41909 فلسطينيين.

وأشارت تقارير طبية فلسطينية إلى أن عدد المفقودين تحت الأنقاض أو في الطرقات، ممن لم تتمكن طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ من الوصول إليهم، يقدر بحوالي 10 آلاف مفقود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

كذلك اقترب عدد الجرحى والمصابين في قطاع غزة من 100 ألف جريح، حيث أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن العدد بلغ 97303 وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023.

بالمقابل، قالت هيئة البث العبرية إن 728 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا وأصيب 4576 منذ بداية الحرب على غزة.