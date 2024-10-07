وفي أعقاب ذلك، سمع دوي صواريخ اعتراضية، بحسب ما ذكرت صحفية في وكالة فرانس برس.

وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية من نوع "مقادمة".

وهذه المرة الثانية التي تعلن كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، اليوم، الذي يصادف مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ففي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق 4 الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، التي قالت إنها اعترضت 3 منها، فيما سقط الرابع في منطقة مفتوحة.

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إن مقاتليها أطلقوا صواريخ باتجاه "تحشدات الاحتلال" عند معبر رفح وكرم ابو سالم وكيبوتس حوليت قرب الحدود مع غزة.