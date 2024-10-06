وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55 في المئة.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء غد الإثنين.

هذا وذكر التلفزيون التونسي الأحد أن استطلاعا للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المئة.

وبحسب تقديرات مؤسسة "سيغما كونساي" تم عرضها على القناة الوطنية الأولى الرسمية، فإن سعيد قد يحصل على 89,2 في المئة من الأصوات، مقابل 6,9 في المئة للعياشي زمال و3,9 في المئة لزهير المغزاوي

وإذا تأكدت النتائج، فلن تكون هناك جولة إعادة.

وكان سعيّد انتُخب بما يقرب من 73 بالمئة من الأصوات في العام 2019.