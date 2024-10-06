وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الحملة تبدأ بعنوان "الإمارات معك يا لبنان" اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر ولغاية يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الحالي يشارك فيها المجتمع، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والخاصة.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، "الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونهجها الراسخ في دعم الأشقاء في لبنان إزاء ما يواجهون من تحديات إنسانية وظروف صعبة".



وأعرب عن ثقته في "الدور الإنساني والأخوي المعهود عن المجتمع الإماراتي الأصيل أفرادا ومؤسسات ورجال أعمال في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في مثل هذه الأزمات وتقديم يد العون لمساعدة المحتاجين".



جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي بعد أن أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل عدة أيام بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار في إطار جهود الدولة لدعم الأشقاء اللبنانيين ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة التحديات الراهنة والصعوبات الحالية، وفي ضوئها بدأت دولة الإمارات بإرسال 6 طائرات محملة بقرابة 205 أطنان من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية ومعدات الإيواء للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية الحرجة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.