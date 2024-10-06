وجاء في البيان: "زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم قاعدة الفرقة 36 في منطقة الحدود اللبنانية".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير جزء كبير من ترسانة حزب الله وغير مسار الحرب.

وذكر في كلمة عبر التلفزيون، مساء السبت: "لقد دمرنا جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ والقذائف التي بناها حزب الله طوال أعوام"، مضيفا "لقد غيرنا مسار الحرب وميزان الحرب".

وتقصف إسرائيل منذ أيام مناطق عدة في لبنان، وتقول إن الهدف من غاراتها الجوية هو استهداف مقاتلي جماعة حزب الله.

وبدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد يوم من هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وبعد أن بدأت إسرائيل قصف قطاع غزة، قائلا إن هجماته تأتي "إسنادا" لحماس.