وأضاف من قاعدة نيفاتيم الجوية: "لم تتضرر أي طائرة ولم يتم تعطيل أي سرب، ومن يعتقد أن محاولة إلحاق الأذى بنا ستمنعنا من العمل، فعليه أن ينظر إلى غزة وبيروت".

وأشار مسؤولون أميركيون، الجمعة، إلى أن ضربة إسرائيلية على إيران "باتت وشيكة على الأرجح"، بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

كما أكد المسؤولون على تفهمهم لحاجة إسرائيل للرد، رغم اعترافهم بالتعقيد الذي قد يكتنف أي ضربة محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافوا: "الأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا يمكن القضاء على البنية الأساسية النووية الإيرانية بضربة واحدة. بل إنه معقد للغاية".

وعلى الرغم من ذلك، أوضح المسؤولون أن إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، إن إسرائيل تريد أن توسع الرد على طهران ليشمل إيران والعديد من أجنحتها في مناطق متعددة.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل تريد قصف العديد من النقاط الحيوية التي تؤثر على إيران عسكريا واقتصاديا.

وأوضحت أن بعض الدول نصحت واشنطن بضرورة الضغط على إسرائيل لعدم تجاوز الخطوط الحمراء.

وأضافت أن إسرائيل "تريد قطع شبكات الإمداد التي تستخدمها طهران لتزويد حلفائها بالسلاح".