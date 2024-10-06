وقال الجيش في بيان عاجل بعنوان: "إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، شقرا، برعيشت، مجدل سلم، قبريخا، كونين، بيت ياحون، جميجمه، الطيري، بني حيان، التمريه، تولين، دير سريان، القصير، بفليا، جبل العدس، بياض، صربين، برج رحال، عين بعل، الرشيديه، حنيه".

وأضاف: "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته إلى الخطر".

وشدد على أن "سكان القرية.. عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فورا شمالي نهر الأولي".

ونبه الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة الامتناع عن التوجه جنوبا، مضيفا "أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سنخبركم عن الوقت المناسب والآمن للعودة إلى منازلكم".