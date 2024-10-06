قال رئيس قسم الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام فيصل، إن إحصائيات الخسائر في لبنان عقب التطورات الأخيرة تتغير بين الساعة والأخرى.