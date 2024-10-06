وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان، فجر الأحد، بإطلاق 3 صواريخ جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة من الغارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، رصد عشرات القذائف التي أطلقت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 والساعة 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 30 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض بعض المقذوفات وسقطت أخرى في المنطقة".

وتابع: "يقصف الجيش الإسرائيلي حاليا أهدافا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيروت".

من جانبه أعلن حزب الله ليل السبت الأحد أن قواته تصدت لمحاولة تسلل إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، في إطار المواجهات البرية المستمرة بين الطرفين منذ الأسبوع الماضي.

وذكر الحزب في بيان أن مقاتليه "استهدفوا بقذائف المدفعية محاولة قوة من جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا"، مشيرا إلى أنها "أُجبرت على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كما أعلن الحزب أنه يواصل استهداف تجمعات جنود في شمال إسرائيل.