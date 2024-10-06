وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 00:30 والساعة 00:31 في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 30 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض بعض المقذوفات وسقطت أخرى في المنطقة".

وتابع: "يقصف الجيش الإسرائيلي حاليا أهدافا تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بيروت".

وأصدر الجيش الإسرائيلي مجموعة من التحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت، كان أحدثها للمتواجدين في عدد من المباني ببرج البراجنة والليلكي وحارة حريك.

وشنّ الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت بينها أربع غارات "عنيفة جدا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله.

وتنفذ إسرائيل حملة قصف متواصلة منذ 23 سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنها تستهدف بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله.

وأصدر "حزب الله"، مساء السبت، بيانا كشف فيه الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي منذ بدئه عمليته العسكرية البرية في لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان: "أحصت المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130".