وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" إلى بيروت بوقوع غارة إسرائيلية أخرى على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، مساء السبت.

وأكد موفدنا أيضا وقوع غارات إسرائيلية متتالية على مواقع في الضاحية الجنوبية ومحيطها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق من مساء السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.