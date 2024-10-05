وقال ياسين: "هناك أطروحات وضعت في نيويورك منذ 10 أيام والطلب اللبناني هو وقف إطلاق النار ونشر الجيش بالتعاون مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) واحترام القوانين الدولية".

وتابع وزير البيئة: "على الجميع ومنهم الجانب الإسرائيلي الذي يقوم بهذا العدوان احترام هذه القوانين ومنها القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد قال في وقت سابق إن لبنان موافق على تطبيق القرار 1701 فورا وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.

وأوضح ميقاتي في مؤتمر صحفي من عين التينة بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان "يؤكد ويتعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في النداء الصادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وقطر وألمانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا والدول الإقليمية والمتعلق بوقف إطلاق النار فورا".

وأضاف أن لبنان "موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا وهو موقف لبنان الرسمي".

كما أكد أن "لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني وأن يقوم بمهامه كاملة مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في الجنوب".