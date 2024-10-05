وقال غراندي في منشور على منصة "إكس": "وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف: "جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية"، وذلك في وقت تقدر فيه السلطات نزوح أكثر من مليون شخص بسبب التصعيد الإسرائيلي.

بدوره، حذر عمران رضا نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية من "زيادة مقلقة" في الهجمات على فرق الرعاية الصحية في لبنان.

وقال رضا على حسابه على منصة "إكس": "شهدنا خلال الأيام الماضية زيادة مقلقة في الهجمات ضد فرق الرعاية الصحية في لبنان".

وأضاف: "يدفع العاملون في مجال الرعاية الصحية الثمن الأغلى بحياتهم"، مشيرا إلى أن "النظام الصحي على وشك الانهيار" في لبنان.

وتأتي تصريحاته غداة إعلان 4 مستشفيات على الأقل في لبنان تعليق خدماتها.