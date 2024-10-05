وأوضح الجيش، في بيان له أن لواء غولاني التابع للفرقة 36 "نفذ غارات محدودة ومحلية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة جنوبي لبنان".

وأضاف: "خلال هذه العمليات، حدد الجنود منشآت تخزين أسلحة وأعمدة أنفاق تشغيلية، وقضى على إرهابيين، وأجروا غارات لتفكيك البنية التحتية للإرهاب في المنطقة".

وتابع البيان: "في إحدى الغارات، حدد جنود اللواء منشأة لتخزين الأسلحة والبنية التحتية للإرهاب مدفونة داخل منازل مدنية وقاموا بتفكيكها. داخل منشأة التخزين، عثر الجنود على أسلحة ومعدات مراقبة وقاذفات ووثائق استخباراتية تابعة لحزب الله".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت، السبت، بمقتل أكثر من 400 عنصر من حزب الله من البر والجو منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكثفت إسرائيل منذ منتصف سبتمبر ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة "إسناد" لحماس في 8 أكتوبر 2023.

وأدى القصف منذ 23 سبتمبر إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وفق أرقام رسمية.