وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ميقاتي أعرب خلال الاتصال "عن شكره وتقدير لسموه لتوجيهه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني، مثمنا مواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه في الظروف المختلفة".

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها، مجددا موقف الدولة تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي".