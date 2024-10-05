وألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان المتواجدين في 9 مناطق في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع تطالبهم بالإخلاء الفوري، والتوجه إلى ما يُسمّى بـ"المنطقة الإنسانية".

هذا وقد أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن طلب الإخلاء هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى 7 أكتوبر.

يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت في بيان مساء الجمعة مقتل القيادي بالحركة زاهي ياسر عوفي في غارة إسرائيلية على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى جانب 7 مقاتلين آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في هجوم يوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن "جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك".