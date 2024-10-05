أعلنت جماعة حزب الله اللبناني، السبت، أنها أطلقت مجموعة من صواريخ فادي 1 على قاعدة رامات ديفيد جنوب شرقي حيفا شمالي إسرائيل.
ويقول حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم قادته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتريد إسرائيل من حزب الله أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزاما بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في غزة.
رامات ديفيد
- تقع جنوب شرق حيفا بالقرب من كيبوتس رامات ديفيد.
- تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً.
- تعتبر واحد من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل.
- يوليو الماضي عرض حزب الله مقطع فيديو تم التقاطه من خلال مسيرة "الهدهد" للقاعدة ومعلومات عنها إلى جانب المنشآت التي تضمها من بينها مخازن الذخيرة وقبة اتصالات ومنصات للقبة الحديدة.