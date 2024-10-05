وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق من فجر السبت بسقوط 4 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان.

ويوم الإثنين الماضي، نعت حركة حماس قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

وقبل الإعلان عن مقتل أبو الأمين، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت عن مقتل 3 من أعضائها في ضربة إسرائيلية على بيروت.

وفي الثاني يناير 2024، قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة نُسبت إلى إسرائيل.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله مؤخرا وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وتعرضت الضاحية الجنوبية في بيروت لـ12 غارة إسرائيلية فجر السبت حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وكشف "حزب الله" اللبناني تفاصيل تتعلق بالعمليات التي قام بها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت، حيث قال في بيان إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة، لافتا إلى أن "الاشتباكات مستمرة".

وأعلن "حزب الله" مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.