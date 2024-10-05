وسمع دوي سلسلة انفجارات فجر السبت في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء من المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد سُجلت 12 غارة إسرائيلية فجرا على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال موفد "سكاي نيوز عربية" إلى بيروت في وقت سابق من فجر السبت، إن غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بعد صدور 3 إنذارات من الجيش الإسرائيلي.

وصدر الإنذار الأول للسكان الموجودين على وجه التحديد في مبنى بحي برج البراجنة، أما الإنذار الثاني فكان للموجودين في مبنى بمنطقة الشويفات، وجاء الإنذار الثالث للمباني في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك.

وأكد موفدنا تعرض محيط مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لغارات إسرائيلية، كما قال إن 3 غارات إسرائيلية على الأقل طالت حي الأمراء في الشويفات بمحافظة جبل لبنان.

وكشف "حزب الله" اللبناني تفاصيل تتعلق بالعمليات التي قام بها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر السبت، حيث قال في بيان إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة، لافتا إلى أن "الاشتباكات مستمرة".

وأعلن "حزب الله" مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.