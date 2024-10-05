وقال "حزب الله" في بيان إن مقاتليه استهدفوا فجر السبت تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي وكفريوفال وخلة عبير في يارون بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة، لافتا إلى أن "الاشتباكات مستمرة".

وأعلن "حزب الله" مساء الجمعة تنفيذه 23 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

كما قال إنه قتل 17 ضابطا وجنديا إسرائيليا في العمليات التي نفذها يوم الخميس.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال يوم الجمعة، إن حزب الله أطلق اليوم حوالي 222 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.