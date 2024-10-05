وأصدر الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، تحذيرا جديدا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبنى في حي برج البراجنة على الفور.

وفي التحذير، قال الجيش الإسرائيلي: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وبعد هذا التحذير، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا جديدا بإخلاء مبنى في الشويفات حي الأمراء بمحافظة جبل لبنان.

وذكر موفدنا إلى لبنان أن 3 غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت حي الأمراء في الشويفات، فجر السبت.

كذلك شنت إسرائيل غارات في محيط مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت في وقت متأخر من مساء الجمعة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسجلت أيضا غارة على كفركلا.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن "حزب الله" اللبناني أطلق اليوم حوالي 222 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية تفاصيل جديدة عن الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت مصادر "سكاي نيوز عربية" قد أفادت أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، والذي يعد المرشح لخلافة زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 سبتمبر الماضي.