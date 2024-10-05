وأفاد حزب الله، الجمعة، باستهداف قوة إسرائيلية في منطقة حدودية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله إن مقاتليه استهدفوا بالمدفعية آليات وجنودا إسرائيليين في منطقة حدودية في جنوب لبنان، على وقع استمرار مواجهات محدودة بين الطرفين وغارات كثيفة على معاقل الحزب.

وذكر الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا "قوة لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة"، وفقا لفرانس برس.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الجمعة، إنه قتل محمد رشيد سكافي قائد منظومة اتصالات حزب الله بتنفيذ "ضربة دقيقة تستند إلى معلومات مخابراتية" في بيروت، مشيرا إلى أن قتل الخميس، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.

وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد أعلن الخميس مقتل 97 عنصرا على الأقل من فرق الإنقاذ من مسعفين ورجال إطفاء، قضى 40 منهم خلال ثلاثة أيام هذا الأسبوع.

ومع تكرار استهداف مسعفين في مناطق عدة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجراء اتصالات دبلوماسية، من أجل الضغط على إسرائيل، للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات، والسماح بنقل الضحايا والجرحى.