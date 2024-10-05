وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في هجوم يوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن "جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك".

ووفق أدرعي فإن عوفي "خطط وقاد محاولة تنفيذ عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة عطارة في شهر سبتمبر الماضي".

كذلك أشار أدرعي إلى أن عوفي "قام بتزويد العديد من النشطاء الإرهابيين في المنطقة بالأسلحة، وكان يخطط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية الكبيرة الأخرى ضد البلدات في يهودا والسامرة وفي عمق إسرائيل، بما في ذلك عملية كان ينوي تنفيذها على المدى الزمني الوشيك".

ووفق أدرعي فإن عوفي "عمل على تأسيس بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس وساعد النشطاء الإرهابيين في المنطقة على تنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجير كبيرة".