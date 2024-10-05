وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحضر السبت، مشاورات وزارية محدودة في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل، يوم الجمعة، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية ردا على هجوم صاروخي نفذته طهران ضد الدولة العبرية هذا الأسبوع.

وقال بايدن للصحفيين "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط"، وذلك غداة حديثه عن إجراء "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية مماثلة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "تدرس حاليا فرض عقوبات على إيران"

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل مواقع متفرقة من لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال أمام حشد ضخم من المصلين في طهران، يوم الجمعة، إن إيران وحلفائها في المنطقة لن يتراجعوا عن مواجهة إسرائيل.

وشدد خامنئي على أن هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل كان قانونيا ومشروعا، مضيفا أن إيران "لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها في مواجهة إسرائيل"

وتنفذ إسرائيل عمليات برية في جنوب لبنان بعد أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة، ويقول حزب الله إنه يتصدى لها بالكمائن والصواريخ والاشتباكات المباشرة.