وأرجع المبعوث الأميركي، وفق باراك رافيد، مراسل "أكسيوس" تغير موقف الإدارة الأميركية لتغير الأوضاع على الأرض في الأسبوعين الماضيين بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وفي 26 سبتمبر، دعا بيان مشترك صدر عن 12 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.

وترتكز الخطة على الدعوة إلى تطبيق القرار 1701، وانسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.