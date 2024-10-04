وقال مصادر للقناة 13 الإسرائيلية: إن "إسرائيل تريد ألا يؤدي الرد على إيران إلى تبادل الضربات في المستقبل القريب".

وأضافت: "نريد تنفيذ عملية كبيرة ردا على إيران لكن لا نريد خيارات تصرفنا عن أهداف الحرب".

وأوضحت "القناة 13" أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع مشاورات الولايات المتحدة مع إسرائيل حول طبيعة الرد، حيث يطرح الهجوم على منشآت النفط الإيرانية كخيار محتمل.

ويوم الثلاثاء، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ردا على الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية.

وأعلن التلفزيون الرسمي في إيران، أن طهران أطلقت 200 صاروخ، في هجومها على إسرائيل.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إيران بدفع ثمن الهجوم

وقال نتنياهو إن إسرائيل لا تتهاون حين يتعلق الأمر بأمنها، أما غالانت فشدد على أن القدرات الإسرائيلية الهجومية والدفاعية قوية ولم تتأثر بالهجوم.